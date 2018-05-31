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В США переименовали Тихоокеанское командование

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Пентагон принял решение переименовать Тихоокеанское командование США (PACOM) в Индо-Тихоокеанское. Об этом сообщил министр обороны Штатов Джеймс Мэттис.

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По его словам, решение принято в знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов.

«Сегодня мы переименовываем Тихоокеанское командование США в Индо-Тихоокеанское командование США. На протяжении многих десятилетий это командование неоднократно адаптировалось к изменяющимся обстоятельствам и сегодня использует этот опыт по мере того, как Америка фокусируется на западном (направлении)», — цитирует Мэттиса «РИА Новости».

Глава Пентагона подчеркнул, что изменение названия носит символический характер и не повлияет на численность вооруженных сил, операции командования и т.д.

«Мы поддерживаем наших партнеров, потому что все государства, большие и малые, имеют важное значение для региона, для поддержания стабильности в районах (Мирового) океана. Это имеет критическое значение для всего мира», — добавил министр.

Помимо смены названия сменился и командующий PACOM. На этот пост вместо адмирала Гарри Харриса назначен Филип Дэвидсон. Выступление Мэттиса прошло на церемонии передачи командования.

Харрис предложен на должность американского посла в Южной Корее.

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