Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ
Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб. Об этом сообщили в СБУ в среду, 30 мая.
«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию», – цитирует ТАСС сообщение главы СБУ Василия Грицака.
Отмечается, что благодаря инсценировке удалось поймать организаторов готовящегося покушения.
При этом СБУ обвинила российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко.
29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко, которого расстреляли в спину на пороге собственного дома. По распространенной информации, журналист скончался по пути в больницу.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая была призвана предотвратить покушение.
Глава СБУ добавил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил в покушении Россию.
Сам Бабченко сообщил, что спецоперация готовилась около двух месяцев.