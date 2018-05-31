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Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

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Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб. Об этом сообщили в СБУ в среду, 30 мая.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию», – цитирует ТАСС сообщение главы СБУ Василия Грицака.

Отмечается, что благодаря инсценировке удалось поймать организаторов готовящегося покушения.

При этом СБУ обвинила российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко.

29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко, которого расстреляли в спину на пороге собственного дома. По распространенной информации, журналист скончался по пути в больницу.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая была призвана предотвратить покушение. 

Глава СБУ добавил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил в покушении Россию. 

Сам Бабченко сообщил, что спецоперация готовилась около двух месяцев. 

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