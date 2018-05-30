Укравший зернодробилку башкирский депутат лишился полномочий

В Башкирии прокуратура потребовала от членов Аитовского сельского совета лишить полномочий попавшегося на краже депутата. В октябре 2017 года народный избранник украл зернодробилку со склада агрофирмы.

Как сообщается на сайте прокуратуры республики, уголовный приговор должен был лишить подсудимого депутатских полномочий. Однако сельский совет не торопился выгонять его из своих рядов.

В итоге только после вмешательства прокуратуры депутаты вынесли вердикт о досрочном прекращении полномочий осужденного коллеги.

В апреле в Курганской области вступил в силу приговор депутату сельской думы, которая похитила кошелек у школьницы. Женщине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.