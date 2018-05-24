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Запрет на продажу алкоголя ввели в Башкирии

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В Башкирии с сегодняшнего дня, 24 мая, начал действовать запрет на продажу алкоголя. Он продлится два дня и связан с проведением в школах последнего звонка.

За нарушение запрета положен штраф: для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией продукции.

Как сообщает ИА «Башинформ», у запрета на торговлю алкоголем в эти дни — профилактическая и воспитательная цели. Эти меры были введены еще в 2017 году.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в российских городах в рамках проведения акции «Последний звонок» вводятся ограничения на продажу алкоголя. Так, подобные меры будут приняты в Пензе.

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