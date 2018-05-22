В Башкирии трактор раздавил спящую в поле женщину

Работник одного из фермерских хозяйств в Башкирии во время работы переехал трактором уснувшую в поле 43-летнюю женщину. Как сообщило издание «Башинформ» со ссылкой на следственное управление СКР республики, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Известно, что инцидент произошел 16 мая, жительница Башкирии, находясь в нетрезвом состоянии, уснула в поле, засеянном подсолнечником. Во время движения тракторист просто не заметил, как проехал по ней — тело погибшей нашли только через два дня. По факту ЧП сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося уточняются.

17 мая стало известно, что скоростной электропоезд «Спутник» насмерть сбил 13-летнего подростка в Москве.