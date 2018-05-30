Захарова назвала сообщение об «ожившем» Бабченко лучшей новостью

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», — написала Захарова в Facebook в среду, 30 мая.

Представитель МИД добавила, что очевиден пропагандистский эффект, заложенный в эту историю.

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, на самом деле жив. По его словам, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, призванной предотвратить покушение.

Грицак добавил, что организатор настоящего покушения задержан в Киеве, а также обвинил в его подготовке Россию.