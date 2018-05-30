Гандбольный клуб «Зенит» планируют создать к началу сезона-2018/19

Гандбольный клуб «Зенит» могут создать к началу сезона-2018/19, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Он заявил, что в ближайшее время планирует провести переговоры по этому вопросу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Очень надеюсь, что этот проект мы успеем сделать к началу предстоящего сезона. Дело ведь не в названии клуба из Санкт-Петербурга, а в финансировании и другом отношении к клубу. По практике «Спартака» у нас образуется много болельщиков гандбольного клуба «Зенит», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

В июне прошлого года официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что компания получила предложения о создании профессиональных клубов по гандболу и мини-футболу под брендом «Зенит».

В 2014 году на базе подмосковного «Триумфа» был создан баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург), который находится в структуре одноименного футбольного клуба.

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