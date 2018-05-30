КГБ Беларуси задержал за взятку помощника Лукашенко

Помощника президента Белоруссии Сергея Ровнейко задержали сотрудники КГБ, чиновника поймали с поличным при получении взятки в размере $200 тыс., сообщило ведомство в среду, 30 мая.

В сообщении пресс-службы КГБ Республики Беларусь уточняется, что оперативные мероприятия прошли по поручению главы государства Александра Лукашенко.

В разработку Ровнейко, работавший инспектором по Гродненской области, попал около года назад. Тогда в правоохранительные органы поступили сообщения о получении им взяток от различных лиц, отмечает «Газета.ру».

В минувшем году генерального директора белорусского нефтепровода «Гомельтранснефть «Дружба» Сергея Сосновского задержали при получении взятки.