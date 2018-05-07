Капитан морского порта Ростова подозревается в получении крупной взятки

Капитан морского порта Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, 6 мая 59-летний капитан встретился в кафе «Манжо» с директором судоходной компании и получил от него взятку в размере 1 млн рублей.

Он обещал не принимать мер реагирования на выявленные в деятельности компании нарушения и оказывать ей дальнейшее покровительство.

Против капитана возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, в крупном размере»). Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

В настоящий момент проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления.