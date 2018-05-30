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Шквалистый ветер оборвал электропровода в Южной Якутии

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Шквалистый ветер 29 мая стал причиной обрыва нескольких десятков линий электропередач в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщили в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

Поваленные от ветра деревья повредили 30 ЛЭП. К 23:00 по местному времени специалисты энергокомпании ликвидировали 19 повреждений. По состоянию на 08:00 местного времени 30 мая часть домов и зданий оставалась без электроснабжения, сообщает ИА SakhaNews.

Был разработан план поэтапного восстановления электроснабжения. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Специалисты проводят буровые работы и монтируют провода.

Энергетическая компания усилила контроль за работой энергообъектов и продолжает следить за метеорологической обстановкой.

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