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В Якутии из-за паводка нарушена работа двух аэропортов

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В Якутии из-за паводка на реке Колыме подтоплены город Среднеколымск, населенный пункт Березовка, поселок Зырянка и село Верхнеколымск, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Эвакуирован 431 человек, в том числе 125 детей. Пункты временного размещения обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости, передает ИА SakhaNews. Остаются подтопленными ВПП аэропортов в Среднеколымске и Зырянке. Ограничены прием и отправка самолетов типа Ан-24 и Ан-26.

В Якутии с 14 мая действует режим ЧС федерального уровня. В результате паводка пострадали 41 населенный пункт, региональные и муниципальные дороги протяженностью почти 89 км, а также внутрипоселковые дороги общей протяженностью около 79 км. Сумма ущерба оценивается в 940 млн рублей. Было возбуждено дело по факту халатности. Госслужащие не предупредили людей о грядущем наводнении.

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