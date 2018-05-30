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Москвичи в два раза чаще стали пользоваться велопрокатом в текущем сезоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Велопрокатом в Москве стали пользоваться вдвое чаще. Об этом в среду, 30 мая, сообщил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

«Горожане и гости Москвы совершили 830 тысяч поездок — в два раза больше, чем за месяц работы в прошлом году — тогда пользователи брали прокатные велосипеды 400 тыс. раз», — цитирует его «РИА Новости».

Ликсутов отметил, что велосипеды используют чаще для поездок к станциям метро и МЦК.

Шестой сезон велопроката в Москве открылся 26 апреля. Горожанам доступны 430 станций на 4120 велосипедов. Кроме того, пользователи могут взять 260 электровелосипедов.

19 апреля стало известно, что тестирование бесстанционного велопроката в Москве начнется после чемпионата мира по футболу.

Презентация китайской системы велопроката Ofo состоялась осенью 2017 года. Благодаря принципу велошеринга велосипед не привязан к конкретной станции проката, его можно оставить в любом месте.

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