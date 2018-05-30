Постпред в ООН Небензя прокомментировал убийство журналиста Бабченко

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Независимых и оппозиционных журналистов (на Украине) убивают, преступления не расследуются. Только что сегодня в Киеве был убит российский гражданин журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило не раз до этого», — отметил Небензя.