Прямой эфир

На побережье Краснодарского края появятся электрозаправки для машин

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца лета 2018 года на Черноморском побережье Краснодарского края появится сеть электрозаправочных станций (ЭЗС). Планируется постройка 100 ЭЗС.

Таким образом, во всей России их число увеличится на 40% — до 350.

Проектом электрозаправок занимается «Электросити», под эгидой рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», возглавляемой премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Первоначально доступ к зарядке получат на Кубани электрокары каршеринга, а затем остальные владельцы подобных машин. Располагаться ЭЗС будут преимущественно у гостиниц, ресторанов, магазинов и аэропорта.

Все заправки отечественной разработки.

В «Автонете» рассказали «Известиям», что задачей рабочей группы является развитие в стране электротранспорта и машин с автопилотами.

Эксперты отмечают, что рынок электромобилей в РФ имеет высокий потенциал развития. Он активно растет, однако всё еще отстает от Европы, США и Китая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Розетки на пляже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электромобиль Tesla Model 3 установил рекорд по дальности пробега
Электроэнергию для «зеленых» АЗС хотят предоставлять бесплатно

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017