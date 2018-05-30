Космодром Байконур станет гражданским

Космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли.

При этом всем военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии.

По мнению экспертов и информированных источников, данная реформа позволит существенно сэкономить, поскольку военные специалисты обходятся бюджету дороже, чем гражданские.

С другой стороны, появились опасения, что это может ухудшить качество работы космодрома, поскольку военные специалисты занимаются самой ответственной работой, в том числе и в подготовке стартов и разборе полетов.

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Байконур уйдет «на гражданку»