Байконур уйдет «на гражданку»

Космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят «штатские» инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в ракетно-космической отрасли, ФГУП ЦЭНКИ предложил военнослужащим, работающим в КЦ «Южный» не на военных должностях (они эксплуатируют инфраструктуру Байконура), вернуться на службу в вооруженные силы или уволиться и остаться работать на космодроме в статусе гражданских специалистов.

Справка «Известий» Филиал ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ, входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») — космический центр «Южный» отвечает за эксплуатацию инфраструктуры Байконура.

Основная причина реформы, по словам собеседников «Известий», — оптимизация расходов на персонал. Военнослужащие обходятся бюджету значительно дороже гражданских специалистов за счет разного рода льгот, надбавок и длинного отпуска. Дополнительным фактором стали планы ЦЭНКИ превратиться в этом году из ФГУП в акционерное общество. Если для направления военных на госпредприятие нет правовых барьеров, то в случае коммерческой компании это затруднительно. В Минобороны России «Известиям» подтвердили информацию о планируемом уменьшении количества военнослужащих, направленных не на воинские должности без приостановления военной службы в космический центр «Южный».

В Советском Союзе все космодромы создавались как военные объекты. После распада СССР Байконур, находящийся на территории Казахстана, был передан в ведение Российского космического агентства. С этого момента началось постепенное замещение армейских специалистов гражданскими работниками. Сейчас там остается менее 100 военнослужащих. Все они находятся там в статусе прикомандированных работников, направленных не на воинские должности без приостановления военной службы.

В ЦЭНКИ не комментируют планы отказаться от военного персонала. При этом утверждают, что уменьшения численности персонала там не ожидается.

— Никаких сокращений персонала на Байконуре не планируется, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора ФГУП ЦЭНКИ по персоналу Сергей Отводенков.

По словам собеседников «Известий», сокращения на Байконуре в течение двух лет могут коснуться от 800 до 2000 человек. Всего за последние три года численность персонала на космодроме снизилась с 8,5 тыс. до примерно 7 тыс. человек.

При отказе от привлечения военных специалистов может пострадать эффективность работы космодрома, заявил «Известиям» бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при МО РФ генерал-майор Владимир Попов. Он много лет участвовал в обеспечении стартов и посадок на космодромах Плесецк и Байконур.

— Военная составляющая играет важную роль в космической индустрии, — отметил эксперт. — В таких высокотехнологичных отраслях с большим объемом задач армейские специалисты необходимы. Зачастую только они обладают необходимыми знаниями и навыками. Также военный человек не «зациклен» на трудовом законодательстве. Он не откажется остаться на работе, пока не выполнит поставленную задачу, — даже после окончания рабочего дня.

Военные специалисты на Байконуре в основном занимают специфические должности, на которых их трудно будет заменить. Например, они работают аналитиками. На космодроме это самые высококвалифицированные кадры, обладающие огромным опытом и знаниями. Они разбирают нештатные ситуации, анализируют телеметрию после проведенных пусков. К числу традиционно военных специалистов здесь также относятся метеорологи и «ракетчики», обслуживающие шахтные пусковые установки.