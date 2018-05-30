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Ярошенко в США переводят в другую тюрьму

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Фото: ТАСС/фото из семейного архива
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Руководство тюрьмы «Форт-Дикс», где гражданин РФ Константин Ярошенко отбывает свой 20-летний срок, переведет его в другую тюрьму.

«Известиям» об этом рассказала семья заключенного, получившая от него письмо.

«Боюсь, что его могут перевести в тюрьму с более жесткими условиями содержания. Кроме того, пенитенциарное учреждение может находиться далеко от представителей его защиты и российских дипломатических представительств в США», — сообщила жена летчика Виктория.

Она добавила, что причиной перевода руководство тюрьмы назвало соображения безопасности, при этом сейчас Ярошенко держат в карцере, якобы из-за стычек с другими заключенными.

Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в мае 2010 года и переправлен в CША и осужден на 20 лет якобы за попытку контрабанды крупной партии кокаина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ярошенко переводят в другую тюрьму

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