В Казахстане предлагают запретить ввоз бензина из России

Министерство энергетики Казахстана подготовило приказ о запрете ввоза в страну бензина из России по железной дороге. Документ подписан министром энергетики республики Канатом Бозумбаевым и опубликован на портале электронного правительства.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», — говорится в документе.

Как передает Sputnik Казахстан, приказ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня текущего года.

Согласно документу, департамент развития нефтяной промышленности республики должен подготовить уведомления национальному железнодорожному перевозчику и пограничной службе страны, а министерству экономики необходимо проинформировать о введении запрета Евразийскую экономическую комиссию.

Известно, что приказ должен вступить в действие через 10 дней после его опубликования.

В прошлом месяце министр энергетики республики уже говорил о возможном удешевлении бензина в стране в результате избытка топлива.

29 мая стало известно, что цены производителей на бензин в России в апреле текущего года выросли по сравнению с мартом на 13%.