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Жительница Тюмени угрожала мужу ножом из-за слишком дорогой капусты

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Фото: Depositphotos
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В Тюмени 58-летняя пенсионерка угрожала мужу убийством из-за того, что он долго ходил в магазин за капустой и потратил на нее слишком много денег.

Из этого женщина сделала вывод о неверности супруга, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области,

«Она взялась за кухонный нож и начала угрожать мужчине убийством. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший позвонил в полицию», — говорится на сайте главка ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В марте пять ножевых ранений получил молодой мужчина в Москве от знакомого. Ссора также возникла на почве ревности.

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