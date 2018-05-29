Жительница Тюмени угрожала мужу ножом из-за слишком дорогой капусты
В Тюмени 58-летняя пенсионерка угрожала мужу убийством из-за того, что он долго ходил в магазин за капустой и потратил на нее слишком много денег.
Из этого женщина сделала вывод о неверности супруга, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области,
«Она взялась за кухонный нож и начала угрожать мужчине убийством. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший позвонил в полицию», — говорится на сайте главка ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
В марте пять ножевых ранений получил молодой мужчина в Москве от знакомого. Ссора также возникла на почве ревности.