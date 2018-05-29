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Экс-министр Франции стал обвиняемым по делу о кампании Саркози

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Фото: MEDEF
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Экс-министру по вопросам бюджета Франции Эрику Верту предъявили обвинения по делу о финансировании предвыборной кампании бывшего президента Николя Саркози в 2007 году. Об этом во вторник, 29 мая, заявил его адвокат.

По данным защитника, бывшего министра обвинили в «соучастии в незаконном финансировании кампании» за счет средств Ливии, сообщает французское агентство AFP.

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В апреле бывший переводчик ливийского лидера Муамара Каддафи Мифтах Миссури сообщил о финансировании Каддафи избирательной кампании Саркози. Самому экс-президенту 21 марта предъявили обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств.

После 26-часового допроса политика оставили на свободе, но установили судебный контроль. Бывшему французскому лидеру запрещено посещать Ливию, Египет, Тунис и ЮАР, а также общаться с другими фигурантами данного дела.

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