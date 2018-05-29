Прямой эфир

Пациентка столичной частной клиники умерла после косметологической услуги

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина скончалась в частной клинике Москвы после косметологической услуги. Об этом во вторник, 29 мая, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Неловкие движения скальпеля
Как пластические хирурги уродуют и убивают россиянок

По информации следствия, 51-летняя женщина обратилась за косметологической услугой в одну из частных клиник на северо-западе столицы 23 мая. Пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание после процедуры. Сотрудники медицинского учреждения вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую. Женщина скончалась в больнице 27 мая.

Следователи начали проверку. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает RT. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины.

Ранее, в конце апреля, 32-летняя москвичка умерла после пластической операции на груди в столичной клинике на севере столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хирург не смог назвать причину смерти пациентки во время пластической операции
Москвичка умерла после пластики груди в столичной клинике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017