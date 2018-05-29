Пациентка столичной частной клиники умерла после косметологической услуги

Женщина скончалась в частной клинике Москвы после косметологической услуги. Об этом во вторник, 29 мая, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По информации следствия, 51-летняя женщина обратилась за косметологической услугой в одну из частных клиник на северо-западе столицы 23 мая. Пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание после процедуры. Сотрудники медицинского учреждения вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую. Женщина скончалась в больнице 27 мая.

Следователи начали проверку. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает RT. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины.

Ранее, в конце апреля, 32-летняя москвичка умерла после пластической операции на груди в столичной клинике на севере столицы.