Информация о готовности Польши самостоятельно оплатить строительство и размещение новой американской военной базы на своей территории была воспринята в России с изумлением: надо же, поляки уже сами готовы брать на себя расходы по продвижению американских интересов. Однако столь распространенное у нас представление о Польше как о марионетке США очень далеко от реальности.

Напомню, произошла утечка довольно важного документа, разработанного в министерстве национальной обороны, под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». В нем почти на 40 страницах изложен план строительства новой и модернизации старой инфраструктуры страны под размещение американских военных, в первую очередь бронетанковой дивизии США под город Быдгощ, на что польское правительство готово потратить до $2 млрд. Необходимость столь значительного увеличения присутствия американских военных была объяснена угрозой с Востока — «создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе». В тексте содержатся карты военной инфраструктуры страны — имеющейся и планируемой.

Примечательно, что подлинность документа была сразу признана самим ведомством, более того, его пресс-служба разъяснила, что этот текст рассылался в конгресс, а также в ряд правительственных структур и аналитических центров США. Да, собственно, и руководители страны никогда не скрывали своего настроя. Так, например, назначенный в январе новый министр иностранных дел Яцек Чапутович говорил в своем мартовском выступлении в парламенте, излагая планы на 2018 год: «Мы будем стремиться к еще более постоянному закреплению элементов американских вооруженных сил на территории Польши».

Ключ к пониманию происходящего заключается в осознании того, что в польско-американских отношениях Варшава выступает не как послушный исполнитель, а как их инициатор и во многом автор имеющегося формата сотрудничества. Курс на всесторонний союз с США — постоянный фон польской политики и визитная карточка ныне правящей партии «Право и Справедливость». И в первую очередь это касается военно-политического партнёрства, которое рассматривается как основной способ достижения главных геополитических целей страны.

Польша — средняя по величине страна, но она не хочет быть среди «малых стран ЕС», ее задача — встать вровень с пятью (пока что) основными государствами Европы. А для этого ее собственного веса недостаточно. Единственный способ его нарастить — стать лидером региона. Таких регионов даже два. Это Центральная Европа, то есть регион «между немцами и русскими». Так называемая новая Европа, имеющая немало отличий в своих интересах и ценностях от «старой» и нуждающаяся в усилении своего голоса на общеевропейском уровне для противостояния Берлину и Брюсселю. Второй регион — это Восточная Европа за исключением России, то есть Украина, Белоруссия, Молдавия и три закавказских республики. Задача, открыто заявляемая Варшавой, — оторвать эти страны от России и включить в пространство европейской интеграции, став их основным партнером и попечителем в ЕС.

Но проводить такую политику своими силами Польша не может, да и заставить западноевропейских партнеров играть в пользу этих планов тоже не получается. К НАТО, усилению «восточного фланга» которого Варшава уделяет немало внимания, также нет полного доверия — слишком много противоречий в этой организации. Поэтому вся надежда на поддержку США и свой статус «главного союзника Вашингтона» в регионе.

сеймом новый премьер-министр Матеуш Моравецкий открыто заявил, что Польша хочет «реализовывать свою региональную политику в Европе вместе с США». И она готова за это платить, ведь это важнейшее требование Вашингтона при новом президенте. Варшава принимает правила игры Трампа и стремится показать ему это. Так, в конце марта она договорилась о покупке у США комплексов ПВО Patriot за $4,75 млрд, теперь предлагает еще 2 млрд. И, судя по недавнему визиту президента Анджея Дуды в Америку, американская сторона даже позволяет себе довольно жестко торговаться, выражая равнодушие к своим партнерам.

Польша играет свою игру и имеет очень амбициозные планы. Есть, правда, один сомнительный момент: вся эта игра рассчитана на то, что Россия слаба, пассивна и до реального военного столкновения дело не дойдет. Вот такое смелое военное планирование при полном отсутствии страха перед войной уже не раз играло со странами очень злую шутку. Курс на бесконечную конфронтацию и культивирование мнимой враждебности большого соседа, питающий польскую политику, грозит подвести всю Европу к очень опасной черте. Правда, уже заранее известно, что и в этом случае Польша будет считать себя лишь невинной жертвой.

Автор — ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований

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