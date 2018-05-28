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В Совфеде прокомментировали идею Польши разместить у себя базу США

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Фото: TASS/Zuma/1ac Cory W. Bush
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Минобороны готово принять меры в случае размещения в Польше американской военной базы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

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«Несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом сенатор отказался пояснить, в чем конкретно заключаются эти мероприятия, отметив лишь, что они нацелены на укрепление безопасности России.

Серебренников добавил, что расширение НАТО и закрепление его сил у российских границ «нежелательно и незаконно».

Ранее в мае издание Politico сообщило, что Варшава планирует выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США. Известно, что предложение было направлено американской администрации и конгрессу.

Инициативу властей Польши уже осудили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение базы повлечет ответные меры со стороны Москвы.

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