Глава комитета по обороне СФ оценил размещение военной базы США в Польше

Появление военной базы США в Польше может дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе, при этом данный шаг не несет никакой угрозы безопасности России. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, таким образом власти Польши надеются «с ее помощь укрепить позиции в регионе».

«И речь совсем не только о России, которой Польша явно не конкурент. Но вот среди Украины, с которой Польша находится в острой конфронтации, а также Германии, неоднократно проявлявшей агрессию к ней в прошлом и сейчас находящейся с ней в напряженных отношениях, с помощью военных объектов США Польша может заметно «вырасти», — прокомментировал данную информацию «РИА Новости» глава комитета.

По мнению Виктора Бондарева, Америка специально накручивает весь мир, говоря постоянно о российской агрессии, чтобы обогатиться экономически и усилить свои позиции в регионе.

«США сначала «объяснили» Польше, что ей нужна защита, после чего выразили готовность ее предоставить на коммерческих условиях. Они этой сделкой, если она состоится, убьют двух зайцев: обогатятся экономически и усилят свои военно-политические позиции, расширив присутствие в восточно-европейском макрорегионе», — отметил глава комитета, сравнив ситуацию с Украиной, которой американские власти «буквально навязали» противотанковые комплексы Javelin.

«$2 млрд — немалая сумма для польского бюджета. И если такое решение будет реализовано, Польша проиграет не только в финансовом, но и в политическом, и стратегическом смыслах», — резюмировал Бондарев.

Ранее журналисты издания Politico опубликовали информацию о том, что Варшава планирует выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США.

Инициативу властей Польши уже осудили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такой ход повлечет ответные меры со стороны Москвы.