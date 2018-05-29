Птенец редкого кречета впервые вылупился в подмосковном питомнике

Птенец редкого белого кречета из Красной книги России впервые вылупился в подмосковном питомнике «Витасфера», сообщает пресс-служба МГУ.

«Этот результат вполне ожидаем, ведь кречеты приступают к размножению только на 5-6 год жизни», — приводит слова профессора биофака МГУ Ирины Бёме «РИА Новости».

В будущем орнитологи собираются увеличить резервную популяцию белого кречета и начать выпускать птиц в природу, чтобы восстановить природную популяцию.

Сообщается, что за последние десять лет количество белых кречетов в популяции сократилось с 39,3% до 20%. Поэтому птиц внесли в Красную книгу России в качестве подвида, которому угрожает полное исчезновение.

Кречет — одна из самых широко известных птиц семейства соколиных.

28 мая экологи обратились к жителям Москвы с просьбой не подбирать в парках выпавших из гнезда птенцов и уносить их домой. Специалисты объяснили, что многим птенцам необходимо покинуть гнездо, пока они еще не умеют летать, чтобы хищник, который найдет гнездо, не смог уничтожить всех малышей сразу.