Экологи обратились с просьбой не подбирать выпавших из гнезда птенцов

Жителям столицы не стоит подбирать в парках выпавших из гнезда птенцов и уносить их домой. С такой просьбой к москвичам обратились экологи. Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Мосприрода», в летний период на «горячую линию» единой справочной службы столицы поступает много звонков о том, что птенец выпал из гнезда, горожане подбирают птиц либо просят сделать это специалистов.

«Многие люди просто не обладают достаточными знаниями в биологии, и им кажется, что если птенец «выпал» из гнезда, то его нужно немедленно спасти. Некоторые даже забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает», — прокомментировали данные обращения «РИА Новости» в «Мосприроде».

По словам специалистов, многим птенцам просто необходимо покинуть гнездо в возрасте, когда они еще не умеют летать для того, чтобы хищник, который найдет гнездо, не смог уничтожить малышей всех сразу. Как поясняют орнитологи, таких птенцов обычно называют «слетками» или «желторотыми», то есть недостаточно оперившимися.

Специалисты «Мосприроды» рекомендуют в таких случаях отойти подальше и не беспокоить птицу, так как со временем родители найдутся и покормят птенца.

«Если же место кажется вам слишком опасным — например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, то можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку», — говорят орнитологи.

При этом в «Мосприроде» отметили, что в данной ситуации бывают и исключения — если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или если птица оказалась ранена, необходимо позвонить на телефон единой справочной службы Москвы.

23 мая стало известно о гибели нескольких птиц в Астраханской области из-за едких нефтехимических отходов.