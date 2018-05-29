Уровень террористической угрозы в Бельгии не планируют повышать

Власти Бельгии пока не планируют повышать уровень террористической угрозы в связи со стрельбой в Льеже. Об этом рассказал представитель федерального кризисного центра Бенуа Рамакер.

«Уровень террористической угрозы остается прежним, второй. Пока преждевременно выделять что-то конкретно, рассматриваются все версии, идет следствие, данные собираются», — приводит слова Рамакера «РИА Новости».

Прохожий в Льеже 29 мая застрелил двоих полицейских, когда они решили проверить у него документы. Злоумышленник отнял оружие у одного из сотрудников правоохранительных органов, после чего пытался удерживать заложника у входа в лицей. Подоспевшее подкрепление ликвидировало стрелявшего.

Четвертый уровень террористической угрозы в Бельгии ввели 22 марта 2016 года из-за терактов в аэропорту и метро Брюсселя. Спустя два дня его понизили до отметки «три». В январе 2018 года власти понизили уровень террористической угрозы в Белигии с третьего до второго уровня.