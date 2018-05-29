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Склад оружия времен ВОВ обнаружили у жителя Севастополя

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Сотрудники ФСБ нашли у жителя Севастополя боеприпасы и взрывчатые вещества времен Великой Отечественной войны. Мужчина собирал коллекцию из-за детского увлечения.

В гараже у жителя Балаклавы было найдено 32 предмета времен ВОВ. Среди боеприпасов обнаружено 20 патронов, пригодных для стрельбы, а также 0,6 кг тротила и 150 гр пороха.

При досмотре мужчина заявил, что с детства интересовался темой оружия и собирал свою коллекцию по местам боевой славы Советской армии, сообщает ИА «Крыминформ». После проверки Пограничное управление ФСБ передаст материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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