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Браконьеров с незарегистрированным оружием задержали в Башкирии

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Сотрудники Росгвардии в ходе лесного рейда задержали с поличным группу мужчин-браконьеров с незарегистрированным оружием возле села Ишля Белорецкого района в Республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.

В ходе досмотра машины были обнаружены тушки глухарей, в то время как сезон охоты уже закрыт. Также было найдено охотничье гладкоствольное ружье без регистрации. По приблизительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного природе, составила 36 тыс. рублей, сообщает ИА «Башинформ».

Четырем жителям Белорецка предстоит возместить нанесенный ущерб. Оружие было конфисковано. Его владельцу за хранение будет назначен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Накануне сообщалось о том, что сотрудники минлесхоза спасли крупного медведя на Сахалине, который угодил в браконьерскую ловушку.

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