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Фугас времен Великой Отечественной войны уничтожили в Крыму

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Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Крым/82.mchs.gov.ru
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Фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили в Черном море. Об этом сообщили в администрации Ялты со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Снаряд обнаружили местные дайверы в 150 м от берега недалеко от поселка Форос в районе пляжа санатория имени Тарлецкого. О находке сообщили взрывотехникам и экстренным службам города, после чего опасное место было оцеплено.

По данным пиротехников, вес бомбы составил 500 кг. Фугас ликвидировали на месте, сообщает телеканал «Звезда».

23 мая порядка 8,7 тыс. человек эвакуировали из одного из районов Дрездена после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

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