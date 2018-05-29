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Овечкин назвал причину поражения от «Вегаса» в первом матче финала Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Gary A. Vasquez
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда всё будет нормально», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ.

Первый матч финальной серии прошел в ночь на вторник, 29 мая. «Вашингтон» в гостях уступил «Вегасу» со счетом 6:4. Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

Второй матч финала Кубка Стэнли пройдет 31 мая. Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.

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