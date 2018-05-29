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«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в первом матче финала Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Вегас Голден Найтс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей дублем отметился Томаш Носек, по шайбе забросили Колин Миллер, Вильям Карлссон, Райлли Смит и Райан Ривз. У «Вашингтона» забрасывали Бретт Коннолли, Никлас Бекстрем, Джон Карлсон и Том Уилсон.

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче.

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет 31 мая. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

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