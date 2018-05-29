Минобороны усилит контроль за гособоронзаказом

Для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, вводят строгую отчетность, с помощью которой Минобороны получит возможность оперативно обнаружить малейшее отступление от графика работ и точнее контролировать программу перевооружения армии.

В ведомстве рассказали «Известиям», что уже подготовлен соответствующий приказ, согласно которому руководства предприятий будут направлять в Минобороны отчет о проделанной работе, заверенный электронной подписью главы завода.

Документ надо будет передать в военное ведомство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Проект не предусматривает выделения из бюджета дополнительных средств.

В приказе Минобороны предприятия, обеспечивающие нужды ведомства, делятся на две категории: имеющие военные представительства на производстве и без таковых. Первые должны будут сдавать отчетность военному представителю в виде электронного документа.

Вторые должны будут направлять отчет нарочным или «иным способом с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне».

Эксперты отмечают, что в условиях экономических контроль за расходованием госбюджета необходимо усиливать.

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Гособоронзаказ берут под полный контроль