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Минобороны усилит контроль за гособоронзаказом

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Владислав Белогруд
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Для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, вводят строгую отчетность, с помощью которой Минобороны получит возможность оперативно обнаружить малейшее отступление от графика работ и точнее контролировать программу перевооружения армии.

В ведомстве рассказали «Известиям», что уже подготовлен соответствующий приказ, согласно которому руководства предприятий будут направлять в Минобороны отчет о проделанной работе, заверенный электронной подписью главы завода.

Документ надо будет передать в военное ведомство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Проект не предусматривает выделения из бюджета дополнительных средств.

В приказе Минобороны предприятия, обеспечивающие нужды ведомства, делятся на две категории: имеющие военные представительства на производстве и без таковых. Первые должны будут сдавать отчетность военному представителю в виде электронного документа.

Вторые должны будут направлять отчет нарочным или «иным способом с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне».

Эксперты отмечают, что в условиях экономических контроль за расходованием госбюджета необходимо усиливать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гособоронзаказ берут под полный контроль

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