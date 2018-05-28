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Следователи проверят обстоятельства столкновения судов в Японском море

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Дальневосточное следственное управление на транспорте подключилось к проверке по факту столкновения рыболовного судна и моторной лодки в Японском море, унесшего жизнь человека.

Инцидент произошел 27 мая 2018 года около 11:20. При переходе из порта Зарубино в район промысла судно «Санширо Мару» (порт приписки Холмск) судовладельца ООО «Атлантика» в условиях плохой видимости врезалось в моторную лодку, которая вскоре затонула. Двоих пассажиров взяли на борт судна, один погиб. Об этом сообщает ИА Primamedia

Как писал в начале мая портал iz.ru, затонувшую русскую подводную лодку «Камбала» обнаружили на дне моря у берегов Севастополя. Причиной гибели подлодки стало ее столкновение с линейным кораблем во время учений Черноморского флота, инцидент произошел 29 мая 1909 года.

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