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Владислав Пинаев стал врио главы Нижнего Тагила

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Временно исполняющим обязанности главы Нижнего Тагила назначен первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев, который занимал эту должность с 2014 года. Такую информацию распространила 28 мая пресс-служба мэрии. Такие перестановки были произведены в связи с тем, что бывший мэр города Сергей Носов стал врио губернатора Магаданской области.

Владимир Печеный, который ранее возглавлял данный регион, написал заявление по собственному желанию.  Приказ о назначении Сергея Носова на врио губернатора Магаданской области подписал президент России Владимир Путин.

Помимо этого, 28 мая пост главы региона покинул глава Якутии Егор Борисов.

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