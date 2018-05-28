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Полицейский из Приангарья стал чемпионом мира по армлифтингу

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Младший лейтенант полиции из Иркутской области Николай Шумаков получил высшую награду на чемпионате мира по армлифтингу. Прошедшие в Москве соревнования собрали более 100 участников из России, Азербайджана, Грузии, Италии, Армении, Великобритании и других стран.

Шумаков сражался в двух дисциплинах — «Эскалибур» и «Русская рулетка». 27-летний полицейский показал лучший результат в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Армлифтинг — это силовой вид спорта, включающий в себя различные дисциплины на силу хвата: Rolling Thunder, Apollon's Axle, Silver Bullet, Hub, Saxon Bar и Excalibur. Соревнования интересны благодаря своему непредсказуемому характеру: их результат трудно угадать по внешнему виду участников, так как он зависит не от общего физического развития, а именно от силы хвата кисти. 

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