Филипп Киркоров обратился к похитителям своих сценических костюмов

Народный артист России Филипп Киркоров обратился к злоумышленникам, которые накануне похитили восемь его сценических костюмов.

«Ничто и никто не сможет испортить мое радужное настроение или сорвать концерт. Даже не старайтесь господа «воры», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи», — написал певец в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 28 Май 2018 в 7:06 PDT

Он добавил, что сейчас летит в город Павлово Нижегородской области, где в 19:00 28 мая должен начаться концерт.

Пресс-секретарь артиста Ольга Алексеева сообщила, что костюмы украли из фуры в Нижегородской области в воскресенье, 27 мая. Ущерб оценивается в $11 тыс.

«Конечно, это неприятно, потому что это сценические костюмы, они были пошиты для нового шоу. Надеемся, что правоохранительные органы найдут тех, кто это сделал», – рассказала Алексеева журналистам РЕН ТВ.

7 мая Киркоров рассказал о процессе съемки клипа на песню «Цвет настроения синий». Певец заявил, что перед съемками даже не читал сценарий клипа, поскольку был уверен, что «будет круто». Он также признался, что на эту авантюру его сподвиг актер и шоумен Иван Ургант.