Серная кислота разлилась из цистерны на станции в Пскове

Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции Псков-Товарный. Причиной аварии стала жара.

По данным МЧС, утечка была зафиксирована на захлопном клапане цистерны емкостью 60 т, следовавшей из Новополоцка в Новгород. В ликвидации принимали участие 18 человек из пожарно-спасательных подразделений, которые приступили к охлаждению цистерны с помощью стволов Б, сообщает «Интерфакс». Два звена работали в защитных костюмах.

Так как цистерна находится на втором пути, утечка не вызвала задержки в движении поездов, уточняет Псковское агентство информации.