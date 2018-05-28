Прямой эфир

Серная кислота разлилась из цистерны на станции в Пскове

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции Псков-Товарный. Причиной аварии стала жара.

По данным МЧС, утечка была зафиксирована на захлопном клапане цистерны емкостью 60 т, следовавшей из Новополоцка в Новгород. В ликвидации принимали участие 18 человек из пожарно-спасательных подразделений, которые приступили к охлаждению цистерны с помощью стволов Б, сообщает «Интерфакс». Два звена работали в защитных костюмах.

Так как цистерна находится на втором пути, утечка не вызвала задержки в движении поездов, уточняет Псковское агентство информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На заводе в Южной Корее произошла утечка хлора
Причиной пожара на заводе в Техасе стала утечка этилена

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017