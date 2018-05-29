Наблюдающиеся в последнее время протекционистские тенденции в ряде стран Запада, рост рисков торговых войн между крупнейшими государствами и усиление санкционного давления в отношении некоторых стран привели к росту турбулентности на финрынках. В результате интерес к рублевым активам со стороны нерезидентов, национальная валюта и фондовые индексы несколько снизились. За первой волной распродаж последовала стабилизация, но даже при относительно высоких ценах на энергоносители говорить о полном восстановлении рынков пока не приходится.

Наиболее значимым среднесрочным эффектом стало произошедшее несколько недель назад снижение курса российской валюты. При этом сокращение спроса на российские долговые бумаги уже обернулось некоторым повышением стоимости заимствований: пока примерно на 0,5%. Несмотря на беспрецедентно низкую по историческим меркам инфляцию, возросшие в результате ослабления рубля риски роста потребительских цен повлияли и на политику Центробанка. Еще в марте представители Банка России заявляли, что ключевая ставка может быть снижена до нейтрального уровня уже в нынешнем году. На заседании в конце апреля регулятор отказался от пересмотра ключевой ставки. Сейчас почти нет сомнений, что Банк России возобновит цикл снижения ставки в 2018 году, но это снижение может оказаться довольно скромным.

Умеренное ослабление рубля ведет к определенному ухудшению качества активов банковского сектора и снижению одной из главных банковских метрик — показателя достаточности капитала. Тем не менее, если дальнейшего роста турбулентности на рынках не произойдет, негативный эффект для величины достаточности капитала должен быть ощутимо меньше 1 п.п. Такой запас прочности есть у большинства игроков.

Кроме того, банковский сектор в целом имеет комфортный уровень рублевой ликвидности. Разрешение ЦБ не создавать резервы по обязательствам ряда крупных компаний также оказывает поддержку банковской системе. Возможна отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг. Относительная слабость рубля в сочетании с возникшей паузой в цикле снижения ключевой ставки способна негативно отразиться на объемах качественного спроса на кредиты в ряде секторов, ориентированных на внутренний рынок. Не улучшает сложившаяся ситуация и положение малого и среднего бизнеса. Впрочем, речь не идет о полномасштабном кризисе. Скорее о возможной потере нескольких процентных пунктов роста кредитного портфеля. В рознице эффект от ослабления рубля и связанного с ним умеренного увеличения инфляции также должен быть довольно ограниченным. Спрос как в ипотеке, так и в необеспеченном кредитовании сохранится.

В то же время комбинация сравнительно высоких цен на нефть и относительно слабого рубля благоприятна для компаний-экспортеров, в частности для поставщиков углеводородов. В рублевом выражении стоимость барреля российской нефти находится на максимальных уровнях — более 4,6 тыс. рублей. Цена сырой нефти за вычетом базовых ставок экспортных пошлин и НДПИ также высока по историческим меркам. Учитывая, что в структуре текущих и капитальных затрат преобладают услуги, товары и оборудование российских поставщиков, нефтяные компании могут рассчитывать на сохранение и даже рост прибыльности.

Тем не менее и у нефтяных компаний есть свои слабые места, в первую очередь — цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, рост которых значительно отстает от увеличения мировых цен, очищенных от экспортных пошлин. Более того, цены на природный газ на внутреннем рынке регулируются государством и повышаются более или менее в соответствии с уровнем инфляции, которая в настоящее время низка. В структуре операционных и особенно капитальных затрат нефтяных компаний есть статьи, завязанные на мировые цены. Например, цены на сталь влияют на стоимость труб, буровых установок, скважинного оборудования. Кроме того, при модернизации перерабатывающих мощностей практически невозможно отказаться от импорта технологий, поэтому проекты модернизации НПЗ значительно подорожают.

Поскольку доля прямого импорта в сегменте продовольственного ритейла относительно невелика, непосредственный эффект от ослабления рубля для доходов и рентабельности крупных сетей является довольно умеренным. Тем не менее у потребителей сохраняется высокая чувствительность к ценам на продовольствие. Это требует продолжения агрессивных ценовых инвестиций и масштабных промоакций, что негативно влияет на рентабельность крупных торговых сетей. При этом, несмотря на определенное снижение внутреннего спроса, относительная слабость рубля окажет поддержку крупным сельхозпроизводителям. В сегменте непродовольственного ритейла основные риски связаны с тем, что доля импорта в продажах значительно выше.

Таким образом, несмотря на то, что неопределенность на финансовых рынках в последнее время несколько осложняет условия ведения бизнеса в отдельных секторах экономики, в этой ситуации есть и дополнительные возможности для развития. Ими просто необходимо воспользоваться.

Автор — финансист, кандидат экономических наук

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