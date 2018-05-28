Самолет из Магнитогорска с оторванной стойкой шасси сел во Внуково

Самолет авиакомпании UTair, у которого возникли проблемы со стойкой шасси, приземлился в столичном аэропорту Внуково в штатном порядке. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщили в пресс‐службе перевозчика.

Авиалайнер направлялся из Магнитогорска в Москву. Из Магнитогорска он вылетел в 05:01. Во Внуково самолет приземлился в 07:11.

«При посадке рейса UT362 «Магнитогорск—Москва» обнаружилась проблема со стойкой шасси. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует представителя авиакомпании UTair телеканал «360».

По словам капитана воздушного судна, во время взлета произошел удар, из-за которого стойку шасси оторвало, передает РЕН ТВ.

Авиакомпания проводит расследование инцидента.