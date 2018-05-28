Курс евро преодолел отметку в 74 рубля

Курс евро достиг отметки в 74,02 рубля впервые с 15 мая на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке «Форекс», следует из данных торгов Московской биржи.

Вместе с тем по состоянию на 10:08 мск стоимость евро составила 72,83 рубля, курс доллара снизился на 7 копеек — до 62,22 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком расчетами на завтра, вырос на 11,01 копейки — до 72,11 руб., курс доллара вырос на 25,69 копейки — до 61,66 руб.

Рубль стал снижаться на международном валютном рынке после того, как 6 апреля Минфин США ввел новые антироссийские санкции. Под действие ограничительных мер попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.