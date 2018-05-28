Прямой эфир

Курс евро преодолел отметку в 74 рубля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро достиг отметки в 74,02 рубля впервые с 15 мая на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке «Форекс», следует из данных торгов Московской биржи. 

Рубли по осени считают
К сентябрю нас может ждать стабилизация курса национальной валюты, рост зарплат и снижение доли среднего класса

Вместе с тем по состоянию на 10:08 мск стоимость евро составила 72,83 рубля, курс доллара снизился на 7 копеек — до 62,22 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком расчетами на завтра, вырос на 11,01 копейки — до 72,11 руб., курс доллара вырос на 25,69 копейки — до 61,66 руб.

Рубль стал снижаться на международном валютном рынке после того, как 6 апреля Минфин США ввел новые антироссийские санкции. Под действие ограничительных мер попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Повредивший памятник рублю вандал ответит перед судом
Путин назвал стратегической ошибкой США подрыв доверия к доллару

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017