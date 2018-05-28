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Воробьев примет участие в выборах губернатора Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев примет участие в выборах главы региона. Об этом чиновник заявил на совещании с заместителями председателя правительства Подмосковья.

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«Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — цитирует политика телеканал «360». По словам Воробьева, на них будет молодежь, ветераны и большое количество однопартийцев. Своей задачей на этих праймериз действующий губернатор назвал намерение заявить о готовности и желании идти на выборы, а также о том, какая программа будет реализована.

«Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Выборы губернатора МО состоятся 9 сентября в единый день голосования.

Главу региона изберут на пятилетний срок.

Ранее Мособлдума приняла поправки в закон «О выборах губернатора Московской области». Теперь жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора, находясь в Москве.

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