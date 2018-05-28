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США потеряет $1 млрд от урагана «Альберто»

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Потери от субтропического урагана «Альберто»,  приближающегося к южному побережью США, могут превысить один миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Enki Research.

Непосредственный ущерб региону может составить от $400 млн до $500 млн. Включая поврежденные деревьями автомобили, разрушенные крыши домов и последствия наводнения, рассказал представитель компании Чак Уотсон.

Еще 600 миллионов долларов регион может потерять из-за того, что туда не приедут туристы. Несмотря на три выходных в США, благодаря официальному выходному 28 мая в честь Дня Поминовения.

«Альберто» стал первым субтропическим штормом в 2018 году, который получил имя. Шторм получает имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час его переводят в разряд ураганов.

Ранее, 26 мая, губернаторы штатов Флорида, Алабама и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением «Альберто».

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