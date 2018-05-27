В Миссисипи объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто»

В американском штате Миссисипи объявлено чрезвычайное положение в связи с приближающимся к побережью ураганом «Альберто». Об этом заявил губернатор Фил Брайант.

Чтобы справиться с ударом стихии и его последствиями, губернатор готов привлечь даже Национальную гвардию, а также другие ресурсы, сообщает RT.

26 мая губернатор Рик Скотт сообщил, что во Флориде объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом «Альберто».

Ранее американский Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря. Скорость движения шторма на данный момент составляет около 64 км/ч.

Сильные ливни и ветер прогнозируются 26 и 27 мая на западе Кубы, а также в штате Флорида, на полуострове Юкатан и северо-востоке Мексиканского залива.