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Школы профилактики инфаркта открылись при московских поликлиниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителям столицы расскажут о профилактике инфаркта в школах, открывшихся при московских поликлиниках. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Занятия проходят каждую неделю в группах по 10–15 человек. Ведут их опытные врачи отделений медицинской профилактики и центров здоровья, прошедшие специальную подготовку, сообщает телеканал «360». Рассчитаны они на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с высоким риском их развития, а также для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт. Записаться на обучение можно по направлению врача.

На занятиях расскажут о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их последствий, а также о методах ранней диагностики, профилактики осложнений и самоконтроля. Особый акцент делается на здоровом образе жизни как основе профилактики хронических заболеваний.

Идею создания таких школ медработники поддержали на голосовании, которое проводилось в рамках проекта «Активный гражданин».

В апреле американские ученые из института Мэриленда (Балтимор) опубликовали исследование, в котором установили, что риск инсульта у курильщиков выше на 88% по сравнению с группой некурящих.

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