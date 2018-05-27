Бутылку вина эпохи Людовика XVI продали за €103 тыс.

Бутылку так называемого желтого вина, датированную 1774 годом, продали на аукционе во Франции за €103,7 тыс. (порядка $120,8 тыс.).

На тех же торгах с молотка ушли еще две бутылки этого же урожая — за €76,2 тыс. ($89 тыс.) и за €73,2 тыс. ($85,4 тыс.), сообщает Би-би-си.

Вино произвел винодел Анатоль Версел в годы правления короля Людовика XVI (1774—1791 годы). Все эти годы бутылки принадлежали потомкам винодела, проживающим в городе Арбуа, винодельческом сердце департамента Юра на востоке Франции.

Проданный напиток считается одним из старейших в мире. Покупателями стали канадцы, а также аноним со связями во Франции, который приобрел вино для неких американцев.

По словам Брижитт Фено, проводившей аукцион от имени фирмы Encheres в Юре, она не ожидала, что вино продадут так дорого.

В ноябре прошлого года в США продали бутылку красного вина за рекордные $350 тыс. Ее приобрел частный коллекционер из штата Миссури, пожелавший сохранить анонимность.