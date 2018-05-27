Осужденный за педофилию священник Грозовский этапирован в колонию

Осужденный за надругательство над тремя девочками в православных лагерях священник Глеб Грозовский этапирован в колонию в Мурманской области. Об этом в воскресенье, 27 мая, сообщил его адвокат Михаил Уткин.

«Да, где-то в начале мая», — уточнил он срок отправки своего подзащитного в колонию, передает «РИА Новости».

При этом в областном УФСИН отказались сообщать информацию о местонахождении священника. Сестра осужденного Любовь Грозовская утверждает, что ее брат сейчас находится в исправительной колонии в поселке Мурмаши.

Суд установил, что Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в православных лагерях Ленинградской области и Греции. После начала расследования он бежал из России в Израиль. В апреле 2014 года Россия направила запрос на его выдачу.

В январе 2015 года запрос был удовлетворен, но из-за обращения адвоката Грозовского в Высший суд справедливости экстрадицию отложили.

Доставлен в Россию священник был лишь в сентябре 2016 года. В январе 2018 года его приговорили к реальному сроку заключения. Защита подсудимого обжаловала приговор.