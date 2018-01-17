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Священник Грозовский намерен обжаловать обвинительный приговор суда

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Священник Глеб Грозовский, который был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы за надругательство над тремя девочками, намерен обжаловать приговор Приозерского городского суда Ленинградской области.

По его словам, за решение он никого не осуждает, но собирается подавать три замечания на приговор. Также он отметил, что не сломлен, а только стал сильнее. О мести Грозовский не думает, говорит о прощении, сообщает телеканал «78».

Кроме того, священник поделился мыслями о том, чем будет заниматься в исправительной колонии. В его планах написать книгу. Ранее портал iz.ru сообщал, что за надругательство над тремя несовершеннолетними в детских лагерях Ленобласти и Греции в 2009 и 2013 годах Глеба Грозовского приговорили к 14 годам строгого режима.

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