Священник Грозовский приговорен к 14 годам колонии строгого режима

Приозерский городской суд Ленинградской области в среду признал священника Глеба Грозовского, отстраненного от служения, виновным в педофилии.

Как передает «РИА Новости» из зала суда, Грозовский получил 14 лет колонии строгого режима за надругательство над тремя девочками в детских лагерях в Ленобласти и Греции. Инциденты произошли в 2009 и в 2013 году.

Напомним, ранее священник объяснил свои действия попыткой уделить детям внимание, в чем, по его мнению, не было никакого сексуального подтекста.