Россиянка сообщила о депортации из Польши после недели задержания

Гражданка России Анна Захарян сообщила о депортации из Польши после недели задержания. По ее словам, семь дней ее продержали в изоляторе, не дав позвонить даже матери.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Россиянка поблагодарила сотрудников МИД РФ, посольства страны в Польше, общественников и депутатов.

«Люди, спасибо всем вам. Вы вернули мать детям, которые плакали здесь неделю», — сказала она.

17 мая сообщалось, что гражданку России задержали в Польше по подозрению в деятельности против страны.